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Суд арестовал мужчину за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Артема Ищенко по обвинению в содействии террористической деятельности.

Как создавалась новая Россия

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Артема Ищенко по обвинению в содействии террористической деятельности. Мера пресечения в виде ареста продлится до 10 августа 2025 года.

Согласно материалам следствия, в феврале 2025 года подозреваемый получил через мессенджер задание провести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Ищенко дал согласие на выполнение этого поручения и с помощью личного телефона сделал фотографии и подготовил текстовые отчеты о расположении стратегических объектов, которые затем передал заказчику.

После задержания в июне обвиняемый полностью признал свою вину и не стал оспаривать избранную меру пресечения. Дело расследуется по части 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в результате снегопадов и наводнений погибли 49 человек.