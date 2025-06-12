Суд арестовал мужчину за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе

Согласно материалам следствия, в феврале 2025 года подозреваемый получил через мессенджер задание провести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Ищенко дал согласие на выполнение этого поручения и с помощью личного телефона сделал фотографии и подготовил текстовые отчеты о расположении стратегических объектов, которые затем передал заказчику.