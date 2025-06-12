Суд арестовал мужчину за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя Артема Ищенко по обвинению в содействии террористической деятельности. Мера пресечения в виде ареста продлится до 10 августа 2025 года.
Согласно материалам следствия, в феврале 2025 года подозреваемый получил через мессенджер задание провести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Ищенко дал согласие на выполнение этого поручения и с помощью личного телефона сделал фотографии и подготовил текстовые отчеты о расположении стратегических объектов, которые затем передал заказчику.
После задержания в июне обвиняемый полностью признал свою вину и не стал оспаривать избранную меру пресечения. Дело расследуется по части 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.
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