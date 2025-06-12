Куда сходить в Самаре 14 и 15 июня: подборка мероприятий на выходные

Выходные в Самаре обещают быть насыщенными: любителей искусства ждут лекции и кураторские экскурсии, для семей с детьми — творческие занятия и анимация под открытым небом, а тем, кто предпочитает ночную жизнь, — вечеринки на крыше и в барах. «МК в Самаре» собрал самые интересные события 14 и 15 июня — выбирайте, куда отправиться!
Лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+) в Музее-галерее «Заварка».
Когда: 14 июня, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.
Художник и старший научный сотрудник Кирилл Гуров расскажет, как художники разных стран переосмысляли трагедии Второй мировой и Великой Отечественной войн, и как это повлияло на искусство. Будут рассмотрены работы Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера и других.
Вход — по билетам.
Экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мероприятия для детей в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 14 июня. Где: ул. Фрунзе, 120.
В 15:00 в сквере пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Веселые слоны» (6+). Участникам расскажут о детском кино и пионерах 1930−1940-х годов. Также можно будет собрать бумажные модели животных.
Вход свободный, требуется предварительная запись.
Вечеринка (18+) от промо-группы «Продленка» в центре труда и отдыха «Станкозавод».
Когда: 14 июня, 19:00. Где: ул. Куйбышева 128/1.
Главная вечеринка города пройдет на крыше до 23:00 и во дворе «Станкозавода» до 05:00. Выступать будут: NICK VSN (RNDM CREW), Blazey, Raze, ZPB, Anton Veganov и Woo.
Вход — платный.
Лекция «Рауль Руис: как рассказывать истории» (16+) в Музее Эльдара Рязанова.
Когда: 14 июня, 17:00. Где: ул. Фрунзе, 120.
Это финальное занятие киношколы «Больше, чем кино» (16+). Встреча будет посвящена работам чилийского режиссера Рауля Руиса — автора фильмов «Гипотеза украденной картины» (1978, 16+), «Лиссабонские тайны» (2010, 12+) и «Обретенное время» (1999, 16+). Ведущий — исследователь кино Олег Горяинов.
Вход — по билетам.
Лекция «Как советским гражданам рассказывали о французских художниках: история Музея нового западного искусства» (16+) в Третьяковке.
Когда: 14 июня, 17:00. Где: ул. Ново-садовая, 149.
Андрей Ефиц расскажет о том, что после национализации музея в 1918 году и открытия коллекции для широкой публики, произведения импрессионистов были восприняты крестьянами и рабочими с настороженностью: им не сразу понравилось увиденное. Лекция открывает цикл, посвященный выставке «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда».
Вход — по билетам.
Детское занятие «Бумажная лаборатория» (6+) в музее «Зеленка».
Когда: 14 июня, 14:00. Где: улица Красноармейская, 15.
В музее готовится необычное творческое занятие для детей: здесь рисуют животных по клеточкам, оживляют их в виде объёмных фигурок, а затем строят для них уютные домики — всё из простого квадрата. Простая графика превращается в настоящее приключение, в котором каждый участник становится и художником, и архитектором.
Вход — по билетам. Сопровождающим взрослым билеты не нужны.
Показы в кинотеатре под открытым небом «Филин».
Когда: 14−15 июня. Где: 4-ая очередь набережной.
На этой неделе на набережной у «Ладьи» продолжает работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин».
14 июня (суббота):
17:00 — 17:45 «Волга в огне» (документальный, 12+);17:55 — 18:20 «Между ветрами» (документальный, 12+), из фондов кинофестиваля «Соль земли»;18:30 — 20:10 «Повелитель ветра» (2023 г., 12+);20:20 — 22:10 «Укрощение строптивого» (1980 г., 18+).
15 июня (воскресенье) — Детский день:
16:30 — 17:10 Мультфильмы: «Малыш и Карлсон» (1968 г., 0+); «Карлсон вернулся» (1970 г., 0+);17:20 — 18:35 «Королевство кривых зеркал» (1963 г., 12+);18:45 — 20:15 «Баба Яга спасает мир» (2023 г., 6+);20:25 — 22:20 «Как стать принцессой» (2001 г., 12+).
Вход — свободный.
Выставка «Последний художник» (0+) в галерее «Новое пространство».
Когда: 14−15 июня. Где: пр. Ленина, 14а.
В экспозиции представлены произведения поволжских художников из собрания ульяновского коллекционера Валерия Смыгалина. Проект поднимает вопрос о том, как изменяется само понятие художника и искусства в новых реалиях.
Вход — свободный. Выставка продлится до 29 июня.
Своп (0+) от «Том Сойер Феста».
Когда: 15 июня, с 14:00 до 17:00. Где: ул. Чапаевская, 168 («Сад наличников»).
На мероприятии можно будет обменяться одеждой, растениями и предметами декора. Остатки вещей передадут Центру помощи женщинам «Ты не одна», а непринятые растения украсят Городской огород. Все собранные средства направят на восстановление исторического «Дома с часами».
Вход на своп — 200 рублей.
Кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+) в «ЗИМ Галерея».
Когда: 15 июня, 16:00. Где: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Арт-критик Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.
Вход — свободный.
Лекция «Память и разрушения» (12+) в Музее-галерее «Заварка».
Когда: 15 июня, 16:00. Где: ул. Самарская, 207.
Архитектор-реставратор Любовь Ионова расскажет, как кино помогает сохранять облик разрушенных зданий, и как архитектура отображается в фильмах. Примеры — «Встреча на Эльбе», «Гладиатор», «2012» и «Мастер и Маргарита».
Вход — по билетам.
Техническая вечеринка шоу «Дежурный» в баре «Рюмочка» (18+).
Когда: 15 июня, 19:00. Где: ул. Ленинградская, 29.
Это формат юмористического шоу в котором комик Гоша Белобородов проверяет свой новый материал и отвечает на вопросы людей в зале и с улицы. Ведущий вечера: Кирилл Карташев.
Вход — платный.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.