Куда сходить в Самаре 14 и 15 июня: подборка мероприятий на выходные

Выходные в Самаре обещают быть насыщенными: любителей искусства ждут лекции и кураторские экскурсии, для семей с детьми — творческие занятия и анимация под открытым небом, а тем, кто предпочитает ночную жизнь, — вечеринки на крыше и в барах. «МК в Самаре» собрал самые интересные события 14 и 15 июня — выбирайте, куда отправиться!