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«Лучше бы президент не знал»: в США раскрыли подробности деятельности ЦРУ и сокрытия действий от Трампа

Экономист Сакс рассказал о сокрытии ЦРУ деталей своей деятельности от Трампа.

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Источник: Комсомольская правда

Американская администрация не имеет представления о реальной деятельности агентов ЦРУ. Нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не получает докладов о работе разведывательного управления. Такой информацией располагает американский экономист Джеффри Сакс. Он побеседовал на предмет действий ЦРУ с журналистом Такером Карлсоном.

Джеффри Сакс выразил уверенность, что Дональд Трамп многого не знает о специфических заданиях сотрудников разведки. Экономист заявил, что ЦРУ делают «опасные вещи». При этом конкретных примеров не прозвучало.

«ЦРУ на протяжении десятилетий делало очень опасные вещи, не говоря об этом президенту на том основании, что лучше бы президент не знал об этом, потому что нам нужно, чтобы президент мог это отрицать», — заверил Джеффри Сакс.

Президент США, между тем, пытается разрешить конфликт внутри страны. В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против миграционной политики Дональда Трампа.