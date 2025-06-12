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«Аэрофлот» внес изменения в расписание рейсов в Китай

Аэрофлот внес изменения в расписание из-за закрытия аэропорта в городе Санья.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Группа «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 12−16 июня из-за закрытия аэропорта китайского города Санья по причине ухудшения метеоусловий, сообщила компания.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун VUTIP) Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12−16 июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны в том числе рейсы «Аэфролота» по направлениям Москва — Санья, Уфа — Санья, Новосибирск — Санья, Санья — Казань. Рейсы авиакомпании «Россия» задержаны по направлению Красноярск — Санья.

«Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании», — добавили в «Аэрофлоте».