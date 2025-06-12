В Калуге временно ограничили работу аэропорта

Меры действуют для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения вводятся на фоне атак беспилотников и для беспрепятственной работе сил ПВО. Ранее в Минобороны сообщили об отражении атаки 44 украинских дронов за три часа.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры действуют для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения вводятся на фоне атак беспилотников и для беспрепятственной работе сил ПВО. Ранее в Минобороны сообщили об отражении атаки 44 украинских дронов за три часа.