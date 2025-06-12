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В Калуге временно ограничили работу аэропорта

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила пресс-служба Росавиации.

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Источник: Life.ru

Меры действуют для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения вводятся на фоне атак беспилотников и для беспрепятственной работе сил ПВО. Ранее в Минобороны сообщили об отражении атаки 44 украинских дронов за три часа.