Дождь и град прогнозируют в Самарской области на День России

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе 12 июня.
Специалисты местного учреждения ожидают переменную облачность. Местами в губернии в четверг днем возможны кратковременный дождь, гроза и град. Столбики термометров будут показывать от +26 до +31 градуса по Цельсию.
Также обещают северный и юго-западный ветры с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. При непогоде поднимутся до 16−21.
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