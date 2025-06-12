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Дождь и град прогнозируют в Самарской области на День России

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе 12 июня.

Как создавалась новая Россия

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в 63-м регионе 12 июня.

Специалисты местного учреждения ожидают переменную облачность. Местами в губернии в четверг днем возможны кратковременный дождь, гроза и град. Столбики термометров будут показывать от +26 до +31 градуса по Цельсию.

Также обещают северный и юго-западный ветры с порывами примерно от 7 до 12 метров в секунду. При непогоде поднимутся до 16−21.

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