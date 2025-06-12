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Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян

Попова: в России фиксируются единичные завозные случаи оспы обезьян.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 12 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с оспой обезьян в России, есть единичные случаи заболевания, но они завозные, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Российской Федерации мы держим ситуацию (с оспой обезьян — ред.) на контроле, мы видим единичные случаи — это завозы. Мы понимаем, что и как можно делать», — рассказала Попова, отвечая на вопрос РИА Новости.

Она добавила, что болезни, связанные с сыпью, часто ошибочно диагностируют в Африке как оспу обезьян. По ее словам, так происходит из-за отсутствия достоверных инструментов лабораторной диагностики.

«Потому что, когда приехали наши коллеги, сотрудники наших научно-исследовательских организаций, они приехали с оборудованием, с тестами и очень четко доказали, что в определенном количестве случаев это никак не оспа обезьяна», — добавила глава ведомства.