Названы рабочие способы сэкономить на покупке авиабилетов

Чтобы сэкономить на авиаперелетах, необходимо за несколько месяцев продумать маршрут, а также избегать праздничных и выходных дней. Эти и другие советы озвучил в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru финансовый эксперт Петр Щербаченко.
— Чтобы сэкономить на авиабилетах, начинайте искать билеты за 8−12 недель до вылета, особенно в летний сезон. Выбирайте рейсы с пересадками и непопулярное время для вылета, — сказал эксперт.
Экономист добавил, что также следует обратить внимание на невозвратные билеты — это подойдет тем, кто уверен в своих планах. Он также рекомендовал использовать современные цифровые сервисы для мониторинга цен.
Ранее KP.RU рассказал, что, если рейс задержан более чем на 6 часов ночью и более чем на 8 часов днем, авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер до нее. Правда, при массовых задержках мест в отелях рядом с аэропортами на всех не хватает, и перевозчики иногда при всем желании не могут выполнить требование закона. В этом случае есть смысл попробовать найти номер в отеле самостоятельно, сохранить чек об оплате, и потом обратиться в авиакомпанию за компенсацией.