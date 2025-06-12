Названы рабочие способы сэкономить на покупке авиабилетов

Ранее KP.RU рассказал, что, если рейс задержан более чем на 6 часов ночью и более чем на 8 часов днем, авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер до нее. Правда, при массовых задержках мест в отелях рядом с аэропортами на всех не хватает, и перевозчики иногда при всем желании не могут выполнить требование закона. В этом случае есть смысл попробовать найти номер в отеле самостоятельно, сохранить чек об оплате, и потом обратиться в авиакомпанию за компенсацией.