Врач перечислил ягоды, полезные для зрения

Ягоды богаты витаминами и другими микроэлементами, которые способны благотворно повлиять на орган зрения. О том, какие сезонные ягоды стоит употреблять для профилактики глазных болезней, сообщил в разговоре с изданием aif.ru врач-офтальмолог, офтальмохирург Кирилл Светлаков.
— Черника может положительно влиять на зрение благодаря высокому содержанию антиоксидантов и витаминов. Регулярное употребление черники может помочь в улучшении ночного видения. Малина богата витамином C, он помогает улучшить кровообращение, что полезно для профилактики многих заболеваний глаз, — объяснил доктор.
Он также посоветовал есть клюкву. Эта ягода также содержит большое количество витамина C, а еще антиоксидантов, которые защитят от свободных радикалов, добавил медик.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что постоянное использование мобильного телефона небезопасно — гаджет оказывает негативное влияние на зрение. Так, игры на телефоне или чтение мелкого текста вызывают спазм, в результате которого глаза не могут расслабиться. Это вызывает нарушение кровообращения мышцы и переходит в органические нарушения.