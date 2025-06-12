Врач перечислил ягоды, полезные для зрения

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что постоянное использование мобильного телефона небезопасно — гаджет оказывает негативное влияние на зрение. Так, игры на телефоне или чтение мелкого текста вызывают спазм, в результате которого глаза не могут расслабиться. Это вызывает нарушение кровообращения мышцы и переходит в органические нарушения.