В Москве в длинные выходные изменится график работы ЗАГСов

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, взрослые поликлиники 12 и 15 июня будут работать с 9.00 до 16.00, 13 и 14 июня — с 9.00 до 18.00. Помощь на дому и работа кабинетов дежурных врачей — по такому же графику. Детские поликлиники 13 и 14 июня будут принимать пациентов с 9.00 до 15.00 часов. Медицинская помощь детям на дому будет оказываться во все праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов. Женские консультации, имеющие 10 и более участков, будут работать 12 и 15 июня с 9.00 до 16.00, а 13 и 14 июня с 9.00 до 18.00 часов работают все женские консультации.