В Москве в длинные выходные изменится график работы ЗАГСов

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. График работы ЗАГСов, медицинских организаций, центров московского долголетия и офисов «Мои документы» изменится с 12 по 15 июня в Москве в связи с празднованием Дня России.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, взрослые поликлиники 12 и 15 июня будут работать с 9.00 до 16.00, 13 и 14 июня — с 9.00 до 18.00. Помощь на дому и работа кабинетов дежурных врачей — по такому же графику. Детские поликлиники 13 и 14 июня будут принимать пациентов с 9.00 до 15.00 часов. Медицинская помощь детям на дому будет оказываться во все праздничные дни с 9.00 до 15.00 часов. Женские консультации, имеющие 10 и более участков, будут работать 12 и 15 июня с 9.00 до 16.00, а 13 и 14 июня с 9.00 до 18.00 часов работают все женские консультации.
Центры госуслуг «Мои документы» будут закрыты 12 июня, в остальные дни они будут работать в обычном режиме. У столичных ЗАГСов выходной также 12 июня, однако продолжат работать пять дворцов бракосочетания — № 1, № 4, Южное Бутово, Шипиловский и Таганский, а также площадки проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».
Центры московского долголетия не будут работать 12 и 13 июня, 14 июня будут открыты все центры, кроме 11 флагманских, а 15 июня — будут работать только флагманские центры.