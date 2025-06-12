Новый аэропорт построят в Луганске за 6 млрд рублей

Новый аэропорт в Луганске планируется построить к 2028 году.
Завершить строительство нового аэропорта в Луганске планируют к 2028 году, на эти цели выделят около 6 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта Луганской Народной Республики Альберт Апшев.
«В городе Луганске он [аэропорт] будет восстанавливаться. Средства уже на стадии выделения. В 2027 году планируется начать проектно-изыскательные работы, строительство завершено будет в 2028 году. На данный момент звучит цифра порядка 6 млрд [рублей], но мы понимаем, что, возможно, она поменяется», — приводит слова Апашева ТАСС.
Аналогичные масштабные проекты модернизации авиационной инфраструктуры реализуются и в других регионах России: так, в Салехарде уже готов мастер-план обновления аэропорта, а старт строительных работ запланирован на 2026 год с завершением не ранее 2028 года. На модернизацию авиагавани ЯНАО выделят более 19 млрд рублей, что также предусматривает значительное увеличение пропускной способности и передачу аэропорта концессионеру на 30 лет.