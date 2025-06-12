Новый аэропорт построят в Луганске за 6 млрд рублей

Аналогичные масштабные проекты модернизации авиационной инфраструктуры реализуются и в других регионах России: так, в Салехарде уже готов мастер-план обновления аэропорта, а старт строительных работ запланирован на 2026 год с завершением не ранее 2028 года. На модернизацию авиагавани ЯНАО выделят более 19 млрд рублей, что также предусматривает значительное увеличение пропускной способности и передачу аэропорта концессионеру на 30 лет.