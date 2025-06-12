Агроном рассказал, какую музыку включать на грядках для богатого урожая

Чтобы получить богатый урожай, мало пропалывать и поливать растения, оказывается рассада тоже любит «ушами» — исследования показали, что под классическую музыку всходы растут быстрее и радуют дачников вкусными плодами. Об этом сообщил NEWS.ru эколог и агроном Илья Рыбальченко.
— Поставьте радио в теплице. Исследование показало: под классику томаты растут устойчивее и не боятся холода, — сказал специалист.
Что же касается выбора жанра, он посоветовал не останавливаться на аналитических программах, современных исполнителях или новостях. Уточняется, что отличным выбором станут Чайковский, Моцарт или Вагнер.
Ранее KP.RU сообщил, что классика, в частности музыка Баха и Моцарта может помочь в лечении людей — например, снизить частоту сердечных сокращений и улучшать психоэмоциональный фон. Ученые считают, что в дополнении к обычной терапии, музыка способна значительно ускорить реабилитацию людей после операций. А еще классика снимает напряжение после тяжелой умственной работы.