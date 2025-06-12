Агроном рассказал, какую музыку включать на грядках для богатого урожая

Ранее KP.RU сообщил, что классика, в частности музыка Баха и Моцарта может помочь в лечении людей — например, снизить частоту сердечных сокращений и улучшать психоэмоциональный фон. Ученые считают, что в дополнении к обычной терапии, музыка способна значительно ускорить реабилитацию людей после операций. А еще классика снимает напряжение после тяжелой умственной работы.