В Костанайской области обработано 320 тыс. га от саранчи

В Костанайской области продолжаются масштабные фитосанитарные мероприятия по защите сельхозугодий от нашествия стадных саранчовых. На сегодня специалисты обработали 322,85 тыс. гектаров — это почти 50% от запланированной площади, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.