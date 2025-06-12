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В Костанайской области обработано 320 тыс. га от саранчи

В Костанайской области продолжаются масштабные фитосанитарные мероприятия по защите сельхозугодий от нашествия стадных саранчовых. На сегодня специалисты обработали 322,85 тыс. гектаров — это почти 50% от запланированной площади, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.

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Источник: Акимат Костанайской области

Ход работ лично проверил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в регион. Вместе с акимом области он ознакомился с организацией мониторинга, качеством применяемых препаратов и техникой, задействованной в обработках.

Всего в операциях участвуют 59 единиц специализированной техники, включая агродроны, сверхлёгкие самолёты и беспилотные авиационные системы. По данным Минсельхоза, эффективность обработок достигает 82%.

В Костанайской области работа организована чётко: идём по графику, отставаний нет. Наша ключевая задача — не допустить распространения вредителей. Это системная работа, от которой напрямую зависит устойчивость сельского хозяйства и продовольственная безопасность страны.

отметил Айдарбек Сапаров

Масштабная обработка земель от саранчовых продлится до конца сезона. Региональные власти рассчитывают завершить работы в срок и не допустить ущерба аграрному сектору.