В Костанайской области обработано 320 тыс. га от саранчи

Ход работ лично проверил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в регион. Вместе с акимом области он ознакомился с организацией мониторинга, качеством применяемых препаратов и техникой, задействованной в обработках.
Всего в операциях участвуют 59 единиц специализированной техники, включая агродроны, сверхлёгкие самолёты и беспилотные авиационные системы. По данным Минсельхоза, эффективность обработок достигает 82%.
В Костанайской области работа организована чётко: идём по графику, отставаний нет. Наша ключевая задача — не допустить распространения вредителей. Это системная работа, от которой напрямую зависит устойчивость сельского хозяйства и продовольственная безопасность страны.
Масштабная обработка земель от саранчовых продлится до конца сезона. Региональные власти рассчитывают завершить работы в срок и не допустить ущерба аграрному сектору.