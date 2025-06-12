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В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии за преподавание в школе

Антропенко предложил доплачивать студентам педвузов за преподавание в школе.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил ввести надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе.

«Считаю целесообразным ввести надбавку к стипендии студентам, начавшим работать в школе на третьем курсе, а также учесть для них соответствующие льготы, такие как “Земский учитель”, и поддержку в решении жилищного вопроса», — сказал он РИА Новости.

Депутат добавил, что студентам сейчас очень важна материальная поддержка. Такие поощрения, по мнению Антропенко, смогут стимулировать их желание к преподавательской работе еще больше.