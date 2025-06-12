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Названы первые признаки болезни, ведущей к полной потере зубов

Пародонтит — довольно распространенное воспалительное заболевание десен.

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Источник: Комсомольская правда

Некоторые заболевания полости рта, если вовремя их не лечить, могут привести к полной потере зубов. К таким болезням относят пародонтит, о его первых симптомах предупредила в разговоре с корреспондентом издания aif.ru врач-гигиенист Инна Гришина.

— Пародонтит — довольно распространенное воспалительное заболевание тканей, окружающих зубы. Основными симптомами пародонтита являются покраснение и отечность десен, которые могут кровоточить при чистке зубов. Если не лечить пародонтит, то последствия могут быть довольно серьезными, вплоть до полной потери зубов, — заявила медик.

Доктор предупредила, что болезнь возникает из-за накопления бактериального налета на зубах, который со временем приводит к разрушению десен и костной ткани, поддерживающей зуб.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что неконтролируемое накопление налета и зубного камня повышает риск развития воспалительных заболеваний пародонта, вызывает проблемы с деснами и разрушение костной ткани. Именно поэтому специалисты рекомендуют приходить на осмотр и консультацию не реже, чем раз в полгода.