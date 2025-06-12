Названы первые признаки болезни, ведущей к полной потере зубов

— Пародонтит — довольно распространенное воспалительное заболевание тканей, окружающих зубы. Основными симптомами пародонтита являются покраснение и отечность десен, которые могут кровоточить при чистке зубов. Если не лечить пародонтит, то последствия могут быть довольно серьезными, вплоть до полной потери зубов, — заявила медик.