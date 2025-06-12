Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о ситуации в школе села Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР), где учителя, перешедшие на сторону националистических вооруженных формирований, угрожали расправой своим бывшим коллегам.
По словам Шапши, педагоги, поставленные националистами учить детей истории, бежали на Западную Украину. Оттуда они отправляли сообщения своим бывшим коллегам, в которых обещали вернуться и «прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями».
Губернатор поделился этой историей в ходе открытия межрегиональной конференции «Разработка государственных учебников по региональной истории», которая проходит в Калуге в рамках форума Российского военно-исторического общества «История.РФ. День России». Шапша подчеркнул, что данный случай является примером того, как навязывается ложная трактовка истории.
Он также рассказал о том, как националисты контролировали школу, превратив ее в огневую точку, и как Калужская область восстановила ее после обстрелов. Шапша отметил, что со временем некоторые перешедшие на сторону противника учителя «уже попросились обратно, а некоторые просто замолчали». Губернатор подчеркнул важность объективного преподавания истории для формирования правильного мировоззрения.
— Сегодня очень важно давать непредвзятую, объективную оценку исторической правде. И в детях воспитывать критическое отношение, умение анализировать все, что происходит вокруг, — цитирует Шапшу РИА Новости.
В мае в ходе исследования, проведенного Фондом супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской стало известно, что каждый четвертый украинский ребенок рассматривает вариант переезда в другую страну. Подавляющее большинство детей привлекает большее количество возможностей.