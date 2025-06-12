Шапша: Бежавшие из ЛНР учителя угрожали коллегам расправой за «красные паспорта»

Он также рассказал о том, как националисты контролировали школу, превратив ее в огневую точку, и как Калужская область восстановила ее после обстрелов. Шапша отметил, что со временем некоторые перешедшие на сторону противника учителя «уже попросились обратно, а некоторые просто замолчали». Губернатор подчеркнул важность объективного преподавания истории для формирования правильного мировоззрения.