Адвокат разъяснила права работников при сильной жаре

Ранее «Известия» сообщили, что экстренные службы, включая медиков и спасателей, могут продолжать работу в обычном режиме при условии обеспечения дополнительных мер защиты. Производственные предприятия с системами климат-контроля также освобождаются от сокращения рабочего времени, если поддерживают допустимый температурный режим. Однако, в иных случаях, работники могут заявить о своих правах и потребовать установить кондиционеры, вентиляторы или иначе решить вопрос на производстве.