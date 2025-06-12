Адвокат разъяснила права работников при сильной жаре

Сильная жара в офисе может вызвать негативные последствия для здоровья, какие права в связи с этим есть у работников, рассказала в беседе с aif.ru адвокат Анна Аржанникова.
— Есть рекомендации Роспотребнадзора, для офисных работников максимально допустимая температура воздуха в помещении не должна быть выше +28 градусов. Можно по согласованию с сотрудником перевести сотрудников на удаленную работу, — рассказала специалист.
Эксперт уточнила, что есть и другие варианты — например, добавить перерывы в работе или сдвинуть рабочие часы на менее жаркое время. Однако, такие меры работодатель вправе применить только по согласованию с сотрудником.
Ранее «Известия» сообщили, что экстренные службы, включая медиков и спасателей, могут продолжать работу в обычном режиме при условии обеспечения дополнительных мер защиты. Производственные предприятия с системами климат-контроля также освобождаются от сокращения рабочего времени, если поддерживают допустимый температурный режим. Однако, в иных случаях, работники могут заявить о своих правах и потребовать установить кондиционеры, вентиляторы или иначе решить вопрос на производстве.