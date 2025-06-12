«Жулики используют мое имя»: Мединский предупредил о фейковых Telegram-каналах под якобы его ником

Мошенники добрались и до первых лиц государства. По словам помощника президента России Владимира Мединского, злоумышленники пытаются подделать его Telegram-канал. Он опубликовал подтверждающий скрин. Об этом Владимир Мединский написал в официальном Telegram-канале.
Помощник российского лидера призвал читателей к бдительности. Он попросил быть внимательнее и «не вестись» на фейковые аккаунты. Представитель Кремля также продублировал ссылку на его официальный канал.
«Подписчики сообщают, что какие-то жулики используют мое имя в Telegram. Не ведитесь», — предупредил Владимир Мединский.
В среду, 11 июня, стало известно о ликвидации нескольких колл-центров, на базе которых орудовали злоумышленники. Они находились в странах СНГ. Мошенники выманивали деньги у россиян по средствам различных обманных схем.