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«Жулики используют мое имя»: Мединский предупредил о фейковых Telegram-каналах под якобы его ником

Мединский сообщил о попытках мошенников подделать его Telegram-канал.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Мошенники добрались и до первых лиц государства. По словам помощника президента России Владимира Мединского, злоумышленники пытаются подделать его Telegram-канал. Он опубликовал подтверждающий скрин. Об этом Владимир Мединский написал в официальном Telegram-канале.

Помощник российского лидера призвал читателей к бдительности. Он попросил быть внимательнее и «не вестись» на фейковые аккаунты. Представитель Кремля также продублировал ссылку на его официальный канал.

«Подписчики сообщают, что какие-то жулики используют мое имя в Telegram. Не ведитесь», — предупредил Владимир Мединский.

В среду, 11 июня, стало известно о ликвидации нескольких колл-центров, на базе которых орудовали злоумышленники. Они находились в странах СНГ. Мошенники выманивали деньги у россиян по средствам различных обманных схем.