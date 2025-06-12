Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Шереметьево

Работа подмосковных аэропортов Шереметьево и Внуково временно ограничена. Воздушные гавани не отправляют и не принимают авиарейсы с 01:35 12 июня. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Сообщается, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Временные ограничения действуют также в аэропорту Калуги. Об их снятии не уведомляли.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Шереметьево», — сказано в оповещении.