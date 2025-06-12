Москвичей предупредили о дождях и похолодании в праздничные выходные

Ранее KP.RU сообщил, что похолодание в Москве и области не задержится на долго и летний зной в столицу еще вернется. Согласно прогнозу, потепление начнется, правда, только на следующей неделе — после праздников до +25 градусов. А 30-градусного зноя не ожидается как минимум до 19 июня, спрогнозировал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.