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Москвичей предупредили о дождях и похолодании в праздничные выходные

Синоптик Ильин: выходные на День России в Москве будут прохладными и дождливыми.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Предстоящие праздничные выходные не порадуют жителей столичного региона теплой погодой. Сразу четыре выходных станут прохладными и дождливыми, такой прогноз в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru озвучил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

— Уже 12 июня в Москве местами пойдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +11…+13 градусов, днем — до +23 градусов. Аналогичная погода ожидается 13 июня, в этот день возможны грозы, — предупредил метеоролог.

Он уточнил, что в субботу и воскресенье дожди усилятся, также ожидается ветер, ночью местами похолодает до +8 градусов. Днем все еще довольно тепло: +17…+22 градуса.

Ранее KP.RU сообщил, что похолодание в Москве и области не задержится на долго и летний зной в столицу еще вернется. Согласно прогнозу, потепление начнется, правда, только на следующей неделе — после праздников до +25 градусов. А 30-градусного зноя не ожидается как минимум до 19 июня, спрогнозировал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.