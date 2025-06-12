В Госдуме предложили ввести надбавку к стипендии студентам педвузов

Депутат Антропенко предложил доплачивать студентам педвузов за преподавание в школе.
Надбавку к стипендии студентам педагогических вузов, начавшим работать в школе на третьем курсе, предложили ввести в Госдуме. С этой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко.
«Следует назначать надбавку к стипендии студентам педвузов, начавшим работать в школе. А также предоставлять им льготы по программам поддержки педагогов, такие как “Земский учитель”, — сообщил депутат РИА Новости.
Антропенко подчеркнул, что материальная поддержка особенно важна для студентов в современных условиях. Эти меры, считает депутат, помогут привлечь больше молодежи в профессию и повысить интерес к преподавательской деятельности.
В Минпросвещения ранее оценили возможность замены учителей на ИИ. По мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, несмотря на развитие технологий, ни искусственный интеллект, ни какие-либо информационные системы не смогут полностью заменить живого педагога.