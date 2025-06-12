Чем и как кормить собаку в жару: советы кинолога

Летом, в сильную жару, в рацион собаки, помимо привычной пищи, можно добавить свежие или замороженные овощи и листья салата. Такой совет владельцам четвероногих друзей озвучил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— В жару собаке достаточно простого рациона и обычной чистой воды. Но можно разнообразить ее меню полезными угощениями: дать огурцы и листья салата, — считает специалист.
По словам эксперта, также в небольших количествах собакам разрешены голубика, дольки яблока, клубника, арбуз. Вода для питомцев должна быть постоянно в доступе и свежая.
Ранее Life.ru сообщил, что некоторые породы собак хуже других переносят жару. В их число входят бульдоги, боксёры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы и мастифы.
«Москва 24» предупреждает, что стафилококковая инфекция, стригущий лишай и ревматическое воспаление могут развиться у собаки после купания в озере или пруду, поэтому питомцу ни в коем случае нельзя позволять купаться в стоячем водоеме.