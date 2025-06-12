TWZ: в США заметили неизвестную контейнерную установку для ракет HIMARS

Необычную установку зафиксировали на видео, снятом во время визита бывшего президента США Дональда Трампа на базу Форт-Брэгг в Северной Каролине. Во время визита была продемонстрирована ракетная стрельба, однако запуск производился не с привычных платформ, а с новой установки, тип которой пока официально не раскрыт.