На одной из американских военных баз была замечена необычная контейнерная пусковая установка, предположительно предназначенная для использования снарядов и ракет, совместимых с реактивными системами залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ), назвав изделие «таинственным» из-за его неизвестной модификации.
Необычную установку зафиксировали на видео, снятом во время визита бывшего президента США Дональда Трампа на базу Форт-Брэгг в Северной Каролине. Во время визита была продемонстрирована ракетная стрельба, однако запуск производился не с привычных платформ, а с новой установки, тип которой пока официально не раскрыт.
Пусковая система размещена внутри стандартного транспортного контейнера с откидной крышей. В неё помещаются два пакета по шесть реактивных снарядов, одна баллистическая ракета ATACMS или две ракеты Precision Strike Missile (PrSM), дальность которых в базовой версии составляет до 500 км, с перспективой увеличения до 1000 км.
Контейнерный формат позволяет устанавливать установку как на полуприцепы, так и на корабельные палубы, а внешний вид обычного контейнера даёт возможность маскировать вооружение от вражеской разведки.
Ранее в Сумской области Вооруженными силами РФ были уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS.