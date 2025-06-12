Агроном перечислил натуральные и экологичные удобрения для роста плодов

Ранее KP.RU сообщил, что трава — прекрасное органические удобрение, в котором содержится азот, фосфор, калий и набор микроэлементов. Чтобы приготовить настой, бочку нужно плотно набить любой травой, залить водой, все хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить на 7 — 10 дней. За это время зеленая масса перебродит. И все — удобрение готово!