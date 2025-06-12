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Агроном перечислил натуральные и экологичные удобрения для роста плодов

Агроном Рыбальченко посоветовал удобрять грядки бананами и крапивой.

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Источник: Комсомольская правда

Чтобы подкормить растения, совсем не обязательно покупать дорогую «химию» — натуральные удобрения можно найти в холодильнике. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru агроном, эколог Илья Рыбальченко.

— Высушенная и закопанная рядом с томатами кожура банана — источник калия и микроэлементов. К тому же она разлагается, благодаря чему корни получают дополнительную вентиляцию, — объяснил эксперт.

Специалист также посоветовал подкормить грядки крапивой — для создания удобрения следует замочить в воде крапиву и окопник. Через несколько дней получится смесь из азота, кальция и калия.

Ранее KP.RU сообщил, что трава — прекрасное органические удобрение, в котором содержится азот, фосфор, калий и набор микроэлементов. Чтобы приготовить настой, бочку нужно плотно набить любой травой, залить водой, все хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить на 7 — 10 дней. За это время зеленая масса перебродит. И все — удобрение готово!

Использовать его можно для полива растений под корень или опрыскивать их по листьям. Подкормку вносят 2 — 3 раза за сезон.