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Ким Чен Ын назвал россиян «братским народом», а Путина — «самым близким товарищем»: о поздравлении с Днем России

Председатель КНДР Ким Чен Ын заверил, что его страна всегда будет с Россией.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 июня, граждане РФ отмечают День России. Со знаменательной датой жителей и главу государства Владимира Путина поздравил председатель КНДР Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что его страна всегда будет с Россией, транслирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын, кроме того, назвал Владимира Путина «самым близким товарищем». К жителям России, между тем, он обратился как к представителям «братского народа». В поздравлении северокорейский лидер подчеркнул лучшие качества главы государства.

«Сегодня Россия под Вашим мудрым и опытным руководством, преодолевая все внешние и внутренние вызовы и угрозы, уверенно создает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам нашего братского государства — Российской Федерации», — сказано в тексте лидера КНДР.

Поздравление также опубликовала официальный МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что торжества в честь праздника пройдут и на международных площадках. По ее словам, союзники России всегда разделяют положительные эмоции от этого дня.