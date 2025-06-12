Ким Чен Ын назвал россиян «братским народом», а Путина — «самым близким товарищем»: о поздравлении с Днем России

Сегодня, 12 июня, граждане РФ отмечают День России. Со знаменательной датой жителей и главу государства Владимира Путина поздравил председатель КНДР Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что его страна всегда будет с Россией, транслирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын, кроме того, назвал Владимира Путина «самым близким товарищем». К жителям России, между тем, он обратился как к представителям «братского народа». В поздравлении северокорейский лидер подчеркнул лучшие качества главы государства.
«Сегодня Россия под Вашим мудрым и опытным руководством, преодолевая все внешние и внутренние вызовы и угрозы, уверенно создает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам нашего братского государства — Российской Федерации», — сказано в тексте лидера КНДР.
Поздравление также опубликовала официальный МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что торжества в честь праздника пройдут и на международных площадках. По ее словам, союзники России всегда разделяют положительные эмоции от этого дня.