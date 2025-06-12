Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте

Он советует хранить сбережения на депозитных, инвестиционных счетах или в других более безопасных местах. Это позволит не только защитить средства, но и получить дополнительный доход. Чтобы вовремя обнаружить подозрительные операции эксперт порекомендовал регулярно проверять выписки по карте. А чтобы основная карта не была скомпрометирована, для онлайн-покупок лучше использовать виртуальную.