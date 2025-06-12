В Совфеде рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии

Она также напомнила, что пенсия формируется из ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая также определяется кабмином ежегодно. «В 2025 году стоимость одного ИПК равняется 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 8907,7 рубля. Таким образом, если к моменту выхода на пенсию накоплено, скажем, 160 баллов, то по значениям 2025 года пенсия может составить около 32,2 тысячи рублей», — пояснила Епифанова.