В Совфеде рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россияне с зарплатой 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере около 32 тысяч рублей, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Чтобы при подсчете размера пенсии превратить ИПК в рубли, их общее количество умножается на стоимость одного коэффициента, которая, в свою очередь, определяется ежегодно постановлением правительства РФ», — сказала парламентарий.
Она также напомнила, что пенсия формируется из ИПК и фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая также определяется кабмином ежегодно. «В 2025 году стоимость одного ИПК равняется 145,69 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии — 8907,7 рубля. Таким образом, если к моменту выхода на пенсию накоплено, скажем, 160 баллов, то по значениям 2025 года пенсия может составить около 32,2 тысячи рублей», — пояснила Епифанова.
Сенатор подчеркнула, что данный расчет является ориентировочным, так как итоговая сумма будущей пенсии зависит от «общего трудового стажа, уровня официальной зарплаты на протяжении всей карьеры и будущих индексаций стоимости ИПК и фиксированной выплаты».
«Для увеличения размера будущей пенсии ключевым остается официальное трудоустройство с полностью “белой” заработной платой. Продолжительная трудовая деятельность позволяет накопить большее количество пенсионных баллов. Кроме того, законодательство предоставляет возможность отложить выход на заслуженный отдых, что приведет к увеличению итоговых выплат за счет применения повышающих коэффициентов. Также следует обратить внимание на программы долгосрочных сбережений, которые при государственной поддержке помогают гражданам формировать дополнительные пенсионные накопления», — добавила парламентарий.