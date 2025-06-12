Росавиация: в калужском аэропорту Грабцево введены временные ограничения

Временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов начали действовать в аэропорту города Калуги (Грабцево), сообщили в Росавиации.
«Временные ограниченияна их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — уточнил представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Он также написал, что такие меры предприняты для обеспечения безопасности полётов. Другой информации Кореняко не привёл.
Напомним, в ночь на 11 июня в аэропортах Калуги и Саратова были задействованы временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Через несколько часов их отменили.