Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин потребовал заранее готовить инфраструктуру для новых систем вооружений

Президент РФ Владимир Путин поручил заблаговременно готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы и аэродромы. Об этом он заявил на совещании по вооружениям.

Как создавалась новая Россия

Президент РФ Владимир Путин поручил заблаговременно готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы и аэродромы. Об этом он заявил на совещании по вооружениям.

По словам Путина, необходимые финансовые ресурсы для строительства и модернизации таких объектов должны быть закреплены в соответствующей госпрограмме отдельной строкой, передает ТАСС.

— Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится, — пояснил Путин, подчеркнув, что это приводит к необходимости более быстрой модернизации и дополнительным расходам.

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что России необходимо кратно усилить возможности своих сухопутных войск в ближайшее время и создать базу для их дальнейшего развития. Кроме того, он поручил заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не устанавливали «в чистом поле».

Также он подчеркнул, что ядерная триада была и остается гарантией суверенитета России, а также играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. Глава государства поручил уделять ей особое внимание.