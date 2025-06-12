Путин потребовал заранее готовить инфраструктуру для новых систем вооружений

Президент РФ Владимир Путин поручил заблаговременно готовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы и аэродромы. Об этом он заявил на совещании по вооружениям.
По словам Путина, необходимые финансовые ресурсы для строительства и модернизации таких объектов должны быть закреплены в соответствующей госпрограмме отдельной строкой, передает ТАСС.
— Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится, — пояснил Путин, подчеркнув, что это приводит к необходимости более быстрой модернизации и дополнительным расходам.
Также Владимир Путин обратил внимание на то, что России необходимо кратно усилить возможности своих сухопутных войск в ближайшее время и создать базу для их дальнейшего развития. Кроме того, он поручил заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не устанавливали «в чистом поле».
Также он подчеркнул, что ядерная триада была и остается гарантией суверенитета России, а также играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире. Глава государства поручил уделять ей особое внимание.