Секс-скандал, феномен и знаменитые фильмы: чем известен Харви Вайнштейн

5 октября 2017 года в The New York Times вышло интервью актрисы Эшли Джадд, где она впервые публично обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Это стало началом конца карьеры могущественного продюсера — в тот же день совет директоров The Weinstein Company уволил его.