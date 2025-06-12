Секс-скандал, феномен и знаменитые фильмы: чем известен Харви Вайнштейн

Вайнштейн был официально женат дважды. С первой супругой Ив Чилтон он прожил с 1986 по 2004 год, у них осталось трое дочерей. Со второй женой, дизайнером Джорджиной Чапман, у него родились дочь и сын. Однако в 2017 году Чапман объявила о разводе после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые разрушили карьеру и репутацию голливудского магната.