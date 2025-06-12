Израиль готовится к ударам по Ирану: США и Британия приняли меры безопасности

Власти Израиля готовят военную операцию в отношении Ирана. Нападение может произойти уже в течение нескольких дней, сообщает агентство Reuters.
Так, по имеющимся данным, американское посольство уже начало эвакуацию дипломатов. Кроме того, администрация США уже подготовилась к вывозу работников из Кувейта.
Между тем, к атаке Израиля на Иран готовится и Британия. Как сказано в материале, Лондон привел в боевую готовность все танкеры. Суда будут фиксировать изменения в ситуации вокруг Персидского залива.
Стоит обратиться и к инциденту с пассажирами судна, следовавшего в Газу. Израильские военные задержали некоторых пропалестинских активистов. Те пожаловались на ужасные условия содержания во время ареста.