СМИ: Все американские базы на Ближнем Востоке приведены в полную боеготовность

В связи с опасениями по поводу потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров, все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом в среду, 11 июня, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
— Все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности, — говорится в сообщении.
Сообщается, что Пентагон ожидает возможной эскалации. В рамках подготовки к ней на авиабазе США Эль-Дафра в ОАЭ началась эвакуация второстепенных сотрудников.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде. Решение принято на фоне угроз со стороны иранского Минобороны нанести удары по американским базам в зоне досягаемости Тегерана, если ядерные переговоры не принесут результатов.
Помимо этого, стало известно, что американская администрация считает сектор Газа в настоящее время непригодным для жизни и нуждающимся в восстановлении, что возможно только при прекращении текущего конфликта. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.