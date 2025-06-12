СМИ: Все американские базы на Ближнем Востоке приведены в полную боеготовность

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде. Решение принято на фоне угроз со стороны иранского Минобороны нанести удары по американским базам в зоне досягаемости Тегерана, если ядерные переговоры не принесут результатов.