В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома

«Нарушение запрета влечет административную ответственность — для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 30 тысяч рублей. В случае, если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии», — подчеркнул он.