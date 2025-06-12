В Госдуме назвали животных, которых будет запрещено содержать дома

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Содержать дома львов, тигров, волков, филинов, дельфинов, а также жирафов, бегемотов, фламинго и пингвинов будет запрещено в России с 1 сентября, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
«В России с 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление правительства РФ, запрещающее содержание в домашних условиях ряда диких животных. Под запрет попали крупные хищники — львы, тигры, гиены и волки, ядовитые змеи — кобры, мамбы, хищные птицы — филины, ястребы, морские млекопитающие — дельфины, тюлени, а также большинство видов приматов. В перечне прямо указаны гиббоны, павианы, капуцины, макаки и другие представители этого отряда. Исключение сделано, в частности, для одного из видов — магота», — сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что документ утверждает перечень из 121 вида. Также под запрет попали некоторые черепахи, в частности, каймановые с размером карапакса более 30 сантиметров, крокодилы, различные виды скорпионов, некоторые парнокопытные — жирафы и бегемоты. Кроме того, запрещены к содержанию в домашних условиях страусы, пингвины, журавли, фламинго и пеликаны.
Основанием для утверждения перечня, по словам Якубовского, послужил закон «Об ответственном обращении с животными», принятый ранее Госдумой.
«Нарушение запрета влечет административную ответственность — для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей, для юрлиц — до 30 тысяч рублей. В случае, если животное относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Исключения предусмотрены для зоопарков, цирков, дельфинариев и научных учреждений, имеющих соответствующие лицензии», — подчеркнул он.
Если животное причинило вред жизни, здоровью или имуществу, то для граждан предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей, отметил парламентарий.
Якубовский добавил, что данный перечень направлен на защиту людей и предотвращение жестокого обращения с дикой фауной.