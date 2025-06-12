Канадские учёные идентифицировали новый вид тираннозавра

Ранее в Амурской области российские палеонтологи обнаружили следы зубов древних млекопитающих на кости гадрозавра Kundurosaurus nagornyi, жившего 67−66 миллионов лет назад. На челюсти динозавра, найденной в районе села Кундур, учёные выявили параллельные борозды, оставленные многобугорчатыми млекопитающими — аналогами современных грызунов. Эти следы отличаются от повреждений, наносимых хищниками или насекомыми, и указывают на то, что животные целенаправленно грызли кость, вероятно, из-за дефицита минералов в рационе. По словам специалистов, это древнейшее свидетельство подобного поведения в России и Азии.