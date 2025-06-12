Врач предупредила об опасности интервального голодания

Кроме того, такая диета провоцирует расстройство пищевого поведения. По словам врача, подобные регулярные ограничения в еде рано или поздно приведут к срыву, неконтролируемому потреблению пищи и дальнейшему развитию чувства вины за содеянное. Если это продолжить, повысится риск развития булимии или же анорексии.