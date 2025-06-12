Врач предупредила об опасности интервального голодания

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Интервальное голодание, заключающееся в чередовании периодов приема пищи и ее полного отсутствия, повышает риск развития гастрита, замедляет метаболизм и приводит к расстройству пищевого поведения, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
«В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладж-синдрома, или сгущения желчи. У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития», — рассказала Калошина.
Врач отметила, что организм, не получающий пищу в должный промежуток времени, переходит в режим резкой экономии энергии, которая в дальнейшем может существенно замедлить метаболизм. Такая реакция организма определенно нарушит процесс похудения. Чтобы похудеть, человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий.
«Это (интервальное голодание — ред.) грозит развитием “волчьего” или неукротимого аппетита вследствие выраженной инсулинорезистентности. Человек, целый день приглушая физиологические процессы чувства голода, получив доступ к еде, рискует съесть всё, что только видит, и после такого обильного приема организм с трудом справится со всей поступившей пищей», — сказала Калошина.
Кроме того, такая диета провоцирует расстройство пищевого поведения. По словам врача, подобные регулярные ограничения в еде рано или поздно приведут к срыву, неконтролируемому потреблению пищи и дальнейшему развитию чувства вины за содеянное. Если это продолжить, повысится риск развития булимии или же анорексии.