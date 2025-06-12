Для участников СВО планируют расширить квоты на поступление в вузы: где могут выделить места

«В настоящее время предполагается проработка вопроса по выделению квоты для участников и ветеранов СВО на прохождение обучения по представленным образовательным программам дополнительного профессионального образования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на безвозмездной основе», — отмечено в документе.