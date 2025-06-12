Для участников СВО планируют расширить квоты на поступление в вузы: где могут выделить места

Участники специальной военной операции могут получить дополнительные льготные места для обучения в высших учебных заведениях. В Минстрое планируют выделить указанные квоты на поступление в строительные университеты. Так участники СВО смогут получить дополнительное образование, пишет ТАСС.
Инициатива направлена на создание федеральной программы обучения бойцов в сфере строительства. Сейчас вопрос находится на стадии проработки. Об окончательном решении Минстроя РФ станет известно позднее.
«В настоящее время предполагается проработка вопроса по выделению квоты для участников и ветеранов СВО на прохождение обучения по представленным образовательным программам дополнительного профессионального образования в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на безвозмездной основе», — отмечено в документе.
Кроме того, в России могут установить квоты для участников СВО по трудоустройству.