В РФ на 2,1 миллиона человек сократилось число людей, живущих за чертой бедности

По данным Росстата, доля граждан с доходами ниже границы бедности в России в первом квартале 2025 года составила 8,1 процента. Это на 1,5 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом квартале текущего года граница бедности составила 16 тысяч 621 рубль. Численность населения России с доходами ниже этой границы составила 11,9 миллиона человек. Это на 2,1 миллиона меньше, чем в первом квартале 2024 года, когда за чертой бедности проживало 14 миллионов человек.
Росстат отмечает, что на снижение уровня бедности оказали влияние увеличение доходов россиян за счет роста зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности, а также рост социальных пособий, говорится в сообщении.
Исследовательский проект «Если быть точным» опубликовал рейтинг регионов России по качеству жизни людей старшего возраста. Рейтинг основан на данных Росстата и Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год и учитывает четыре ключевых показателя: ожидаемую продолжительность жизни для 55-летних, долю пожилых людей с доходами ниже прожиточного минимума, долю работающих пенсионеров и долю пожилых людей, посещающих культурно-досуговые мероприятия.