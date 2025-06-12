В РФ на 2,1 миллиона человек сократилось число людей, живущих за чертой бедности

В первом квартале текущего года граница бедности составила 16 тысяч 621 рубль. Численность населения России с доходами ниже этой границы составила 11,9 миллиона человек. Это на 2,1 миллиона меньше, чем в первом квартале 2024 года, когда за чертой бедности проживало 14 миллионов человек.