Blick: в Финляндии больше года разыскивают семью из десяти человек

Напомним, в конце января в России задержали подростка, который пересёк границу РФ с Финляндией. Его семья имела гражданство Украины и в 2022 году перебралась в Самарскую область. Подросток и его родители позже перебрались в Белоруссию, а затем в Финляндию. Подростку не нравилась жизнь в новой стране, и решил вернуться в РФ, перейдя границу пешком через леса.