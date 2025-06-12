Blick: в Финляндии больше года разыскивают семью из десяти человек

Полиция Финляндии уже больше года ведёт поиски семьи из 10 человек, которые исчезли в середине мая 2024 года, сообщило издание Blick.
Правоохранительные органы разыскивают мужчину и его супругу, которая была на тот момент беременна, а также их семеро детей. Власти получили от граждан более 100 сообщений по поводу возможного местонахождения этой семьи.
Кроме того, были проведены обыски. При этом проверка ничего не дала. По данным следователей, мужчина и женщина скрылись на фургоне вместе со своими детьми. Они находились под наблюдением служб социальной защиты.
Предположительно, семья покинула территорию Финляндии. В связи с этим людей объявили в международный розыск. В полиции также считают, что сбежавшим может оказывать содействие целая сеть поддержки.
Напомним, в конце января в России задержали подростка, который пересёк границу РФ с Финляндией. Его семья имела гражданство Украины и в 2022 году перебралась в Самарскую область. Подросток и его родители позже перебрались в Белоруссию, а затем в Финляндию. Подростку не нравилась жизнь в новой стране, и решил вернуться в РФ, перейдя границу пешком через леса.