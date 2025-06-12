Борьба за место: жители Владивостока не могут поделить новые парковочные карманы

Во Владивостоке после ремонта некоторых улиц и появления новых больших парковочных карманов радость автомобилистов оказалась омрачена тем, что разметка, разделяющая парковочные места, пока не нанесена, а значит, границы машиномест не обозначены. Это превращает парковку в лотерею. Автомобили встают как придётся, и получается, что, несмотря на выделенные дорожные карманы, найти свободное место становится всё сложнее. Подробнее о ситуации — в материале ИА PrimaMedia.
В частности, речь идет об улицах Жигура, Никифорова, Сафонова и районе Патрокл, где недавно отремонтировали или продолжают ремонтировать дороги, предусматривая при этом немало места для парковки. Но отсутствие разметки приводит к неэффективному использованию пространства — там, где без труда могли бы разместиться четыре автомобиля, могут помещаться, к примеру, только два, рассказывают возмущенные жители. В масштабах целой улицы или района такая «расточительность» приводит к острой нехватке мест: одни водители вынуждены искать их во дворах, другие оставляют машины в не предназначенных для этого зонах.
В администрации города отметили, что работы по организации парковочных пространств на улицах Жигура и Стрелочной уже ведутся, и в рамках их благоустройства предусмотрено нанесение разметки с четким выделением каждого места. Но так будет не везде — карманы останутся без линий.
— На остальных улицах, к сожалению, в настоящее время проведение подобных мероприятий не планируется. Вместе с тем обращаемся ко всем водителям с просьбой соблюдать культуру парковки: размещайте автомобили близко к бордюру, ровно и с учетом окружающего транспорта. Это позволит большему количеству автомобилистов воспользоваться доступным пространством и сделает движение более комфортным, — уточнили в мэрии Владивостока.
Приморский урбанист и депутат Думы города Владивостока Антон Савенко отметил, что разметка также наносится по определённым правилам и сделать линии, например, ближе друг к другу, чтобы помешалось больше машин, по просьбе горожан — не получится.
— Важно понимать, что вся разметка наносится исключительно в рамках утверждённого проекта организации дорожного движения. К сожалению, выполнить её только по пожеланиям жителей невозможно, — отметил эксперт.
Напомним, провалившийся люк на улице Выселковой во Владивостоке стал настоящим испытанием для автомобилистов. Издалека яму почти не видно — особенно в тёмное время суток или в непогоду. Однако конструкция просела настолько глубоко, что представляет реальную опасность.