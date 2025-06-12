Борьба за место: жители Владивостока не могут поделить новые парковочные карманы

В частности, речь идет об улицах Жигура, Никифорова, Сафонова и районе Патрокл, где недавно отремонтировали или продолжают ремонтировать дороги, предусматривая при этом немало места для парковки. Но отсутствие разметки приводит к неэффективному использованию пространства — там, где без труда могли бы разместиться четыре автомобиля, могут помещаться, к примеру, только два, рассказывают возмущенные жители. В масштабах целой улицы или района такая «расточительность» приводит к острой нехватке мест: одни водители вынуждены искать их во дворах, другие оставляют машины в не предназначенных для этого зонах.