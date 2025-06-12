Жара и грозы накроют Казахстан 12 июня

В четверг, 12 июня, погода в Казахстане будет неустойчивой. На юге и юго-западе страны ожидается сильная жара до +36. В большинстве регионов пройдут дожди с грозами, местами возможны град и шквал. Ночью и утром на западе республики прогнозируется туман, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.