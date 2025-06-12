Жара и грозы накроют Казахстан 12 июня

Астана — переменная облачность, кратковременный дождь, возможны гроза и град. Ветер юго-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29..
Алматы — переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +31…+33.
Шымкент — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +32…+34.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +27…+29.
Актобе — переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +27…+29.
Атырау — переменная облачность, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22…+24, днем сильная жара +33…+35.
Жезказган — переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +31…+33.
Караганда — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30.
Кокшетау — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный ночью 5−10 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +28…+30.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем сильная жара +33…+35.
Костанай — переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 5−10 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +27…+29.
Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +34…+36.
Павлодар — малооблачно, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +31…+33.
Петропавловск — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +30…+32.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 2−7 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +31…+33.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +32…+34.
Тараз — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +31…+33.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +34…+36.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем сильная жара +33…+35.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +30…+32.