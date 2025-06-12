В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В ярославском аэропорту «Туношна» временно приостановлен приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Ограничения распространяются на все гражданские рейсы, и пока не сообщается, сколько времени они будут действовать. Аэропорт имеет международный код ИКАО — UUDL.
Напомним, ранее аналогичные временные ограничения были введены и в калужском аэропорту «Грабцево», где также приостановлены взлёты и посадки гражданских самолётов.