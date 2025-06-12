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В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.

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Источник: Аргументы и факты

В ярославском аэропорту «Туношна» временно приостановлен приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По его словам, такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов. Ограничения распространяются на все гражданские рейсы, и пока не сообщается, сколько времени они будут действовать. Аэропорт имеет международный код ИКАО — UUDL.

Напомним, ранее аналогичные временные ограничения были введены и в калужском аэропорту «Грабцево», где также приостановлены взлёты и посадки гражданских самолётов.