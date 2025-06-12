Ушел из жизни актер Харрис Юлин, звезда «Охотников за привидениями» и «Мистера Бина»

Юлин запомнился зрителям по культовым фильмам «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями», «Тренировочный день» и комедии «Мистер Бин». Актер также активно снимался в телесериалах, включая популярный «Озарк». Его последняя работа вышла в 2024 году.