Ушел из жизни актер Харрис Юлин, звезда «Охотников за привидениями» и «Мистера Бина»

На 88-м году жизни скончался американский актер Харрис Юлин, чья карьера в кино и театре продолжалась более 50 лет. По информации журнала People, причиной смерти стала остановка сердца.
«Харрис Юлин, актер-ветеран театра и кино, скончался от остановки сердца в Нью-Йорке… Ему было 87 лет», — пишет издание.
Юлин запомнился зрителям по культовым фильмам «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями», «Тренировочный день» и комедии «Мистер Бин». Актер также активно снимался в телесериалах, включая популярный «Озарк». Его последняя работа вышла в 2024 году.
Начав кинокарьеру в 1970-х, Юлин с 1980 года параллельно играл в нью-йоркских театральных постановках, снискав признание как разноплановый исполнитель.
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