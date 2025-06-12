Искусственный интеллект помог паре зачать ребенка после 20 лет бесплодных попыток

Пара смогла зачать ребенка после 20 лет безуспешных попыток благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали врачи из Центра фертильности Колумбийского университета.
Ученые разработали систему под названием STAR (Sperm Track and Recovery, поиск и извлечение спермы), которая использует нейросеть для обнаружения сперматозоидов в эякуляте. Система помогает бороться с азооспермией — состоянием, при котором в эякуляте не обнаруживаются сперматозоиды.
Система работает с микрожидкостным чипом: через чип пропускается семенной образец, и ИИ направляет жидкость со сперматозоидами в отдельный канал. Выделенные сперматозоиды можно использовать для оплодотворения.
Врач Зев Уильямс отметил, что система STAR помогает быстро и бережно находить сперматозоиды, которые затем можно использовать для оплодотворения, передает издание Time.
Жительница Великобритании описала свои симптомы в чате с нейросетью, которая в свою очередь предположила развитие у девушки онкологии. Однако врачи установили диагноз лишь через год после этого.