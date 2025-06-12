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В Совфеде рассказали, как получать пенсию больше 30 тысяч рублей

Жители России, которые зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц, смогут получать пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова.

Как создавалась новая Россия

Размер пенсии зависит от зарплаты.

Жители России, которые зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц, смогут получать пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова.

«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК)», — передает РИА Новости слова Епифановой. Уточняется, что пенсия при таких баллах составит около 32,2 тысячи рублей.

В 2025 году стоимость одного ИПК была равна 145 рублям. При этом, фиксированная выплата к страховой пенсии — 8 907 рубля.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что жители России могут заранее рассчитать размер своей будущей пенсии. Как отметил Гаврилов, сведения о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности страхового стажа доступны на портале «Госуслуги».

Кроме того, получить выписку из индивидуального лицевого счета можно в отделениях Социального фонда России (СФР). Для получения права на назначение пенсии в 2025 году потребуется иметь не менее 30 пенсионных баллов и страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в следующем году при условии выполнения указанных требований.