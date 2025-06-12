В Совфеде рассказали, как получать пенсию больше 30 тысяч рублей

Размер пенсии зависит от зарплаты.
Жители России, которые зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц, смогут получать пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова.
«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК)», — передает РИА Новости слова Епифановой. Уточняется, что пенсия при таких баллах составит около 32,2 тысячи рублей.
В 2025 году стоимость одного ИПК была равна 145 рублям. При этом, фиксированная выплата к страховой пенсии — 8 907 рубля.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что жители России могут заранее рассчитать размер своей будущей пенсии. Как отметил Гаврилов, сведения о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности страхового стажа доступны на портале «Госуслуги».
Кроме того, получить выписку из индивидуального лицевого счета можно в отделениях Социального фонда России (СФР). Для получения права на назначение пенсии в 2025 году потребуется иметь не менее 30 пенсионных баллов и страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в следующем году при условии выполнения указанных требований.