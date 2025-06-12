В Совфеде рассказали, как получать пенсию больше 30 тысяч рублей

Кроме того, получить выписку из индивидуального лицевого счета можно в отделениях Социального фонда России (СФР). Для получения права на назначение пенсии в 2025 году потребуется иметь не менее 30 пенсионных баллов и страховой стаж не менее 15 лет. Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в следующем году при условии выполнения указанных требований.