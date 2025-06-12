Где и как подработать во время летних каникул в Хабаровском крае

Активные и позитивные школьники и студенты могут попробовать себя в роли вожатых. Набор открыт для летней подработки в городском IT-клубе. Смены по 5 дней в неделю с понедельника по пятницу (выходные — суббота и воскресенье), возможен гибкий график — полдня ( 09:00—13:00 или 13:00—18:00 ). Обязанности включают сопровождение детей от 7 до 13 лет на выездных мероприятиях, организацию досуга и поддержание связи с руководителем, зарплата за месяц от 10 000 до 14 000 рублей за полдня и от 22 000 до 28 000 рублей за полный день, опыт работы с детьми приветствуется, рассматриваются кандидаты от 16 лет.