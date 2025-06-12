Где и как подработать во время летних каникул в Хабаровском крае

Эксперты Авито Работы (18+) сделали подборку вакансий для школьников и студентов, которые хотят провести летние каникулы с пользой, сообщает ИА AmurMedia.
В крупную Хабаровскую сеть минимаркетов на лето требуется пекарь на полный рабочий день (сменный график 5/2, 8 часов), заработная плата от 2 080 рублей за смену. Работодатель обещает еженедельные выплаты и готов рассмотреть кандидатов без опыта работы: предусмотрено обучение. В обязанности входит выпечка готовых полуфабрикатов, приготовление сэндвичей по запросу покупателей и выкладка продукции в пекарной и хлебной зонах.
Срочно требуется помощник на линию в цех. По данным объявления, обязанности включают выполнение легкой физической работы на производстве. Опыт не требуется, выплаты осуществляются ежедневно. За смену можно заработать от 2000 до 6000 рублей. Предусмотрены премии и скидки на продукцию.
Летние каникулы также можно провести с пользой, поработав продавцом в торговом зале. Обязанности включают консультацию покупателей, пополнение ассортимента на полках, контроль ценников и помощь на кассе. Компания обещает всему научить в процессе работы, предусмотрен сменный график (2/2, 3/3), заработок за смену от 3 200 до 4 300 рублей, ежемесячно — от 48 000 до 65 000 рублей, выплаты производятся дважды в месяц. Предусмотрена униформа, есть зоны отдыха, а также оплачиваемые отпуск и больничный.
Активные и позитивные школьники и студенты могут попробовать себя в роли вожатых. Набор открыт для летней подработки в городском IT-клубе. Смены по 5 дней в неделю с понедельника по пятницу (выходные — суббота и воскресенье), возможен гибкий график — полдня (