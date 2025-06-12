CBS News: Израиль сообщил США о готовности к военной операции против Ирана

Израиль сообщил американским чиновникам о полной готовности к началу военной операции против Ирана. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил CBS News со ссылкой на несколько источников.
По информации телеканала, США предполагают, что Иран может нанести ответный удар по американским объектам в Ираке. В связи с этим США рекомендовали своим гражданам покинуть регион и приказали государственным служащим, не занятым в чрезвычайных ситуациях, покинуть Ирак.
Несмотря на напряженность, представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по-прежнему планирует встретиться с Ираном для проведения шестого раунда переговоров по ядерной программе страны.
Трамп, в свою очередь, выступая в Центре Кеннеди, заявил, что США не допустят разработку Ираном ядерного оружия.
Представители Израиля и Белого дома отказались от комментариев, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в связи с опасениями по поводу потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров, все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности.
Также сообщалось, что США рассматривают возможность эвакуации своего посольства в Ираке из-за возросших рисков безопасности в регионе. Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде сотрудников посольства в Багдаде. Решение принято на фоне угроз со стороны иранского Минобороны нанести удары по американским базам в зоне досягаемости Тегерана, если ядерные переговоры не принесут результатов.