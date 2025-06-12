Суд взыскал долги по ЖКХ у следователя, получившего крупнейшую взятку в истории

Напомним, Тамбиев ранее был осужден за получение взятки в биткоинах, которая стала одной из крупнейших в истории российских правоохранительных органов. После осуждения он лишился имущества, но долговые обязательства за ним сохранились. Ранее у бывшего следователя по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства имущество общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей.