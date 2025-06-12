Суд взыскал долги по ЖКХ у следователя, получившего крупнейшую взятку в истории

Суд взыскал долги с осужденного экс-следователя Тамбиева.
Мировой суд Москвы постановил взыскать с бывшего следователя Марата Тамбиева, ранее осужденного за рекордную взятку в криптовалюте, задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют материалы гражданского дела,.
«Исковое заявление от компании “ВК Комфорт” было удовлетворено в полном объеме. Суд обязал Тамбиева погасить долги за жилье, коммунальные платежи, отопление и электроэнергию», — следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Точная сумма взыскания не уточняется. Из картотеки суда следует, что это уже третий подобный иск к Тамбиеву — два аналогичных требования были удовлетворены в декабре 2022 года.
Напомним, Тамбиев ранее был осужден за получение взятки в биткоинах, которая стала одной из крупнейших в истории российских правоохранительных органов. После осуждения он лишился имущества, но долговые обязательства за ним сохранились. Ранее у бывшего следователя по иску Генпрокуратуры изъяли в доход государства имущество общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей.