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ЦАХАЛ заявила о ликвидации бойца «Хезболлы» на юге Ливана

Операция была проведена в районе населённого пункта Бейт-Лиф.

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Источник: Аргументы и факты

Израильская армия сообщила об устранении боевика, принадлежавшего к силам «Радван» — элитному подразделению ливанского движения «Хезболла». Операция была проведена на юге Ливана, в районе населённого пункта Бейт-Лиф.

Согласно заявлению, опубликованному в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, израильские военные нанесли точечный удар по позиции боевика, в результате чего он был ликвидирован.

Силы «Радван» считаются одними из наиболее подготовленных в структуре «Хезболлы» и часто участвуют в операциях на границе с Израилем.

Ранее сообщалось, что полевой командир «Хезболлы» Аднан Харб погиб в результате удара беспилотника израильских ВВС по автомобилю шиитской милиции на юге Ливана.