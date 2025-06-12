ЦАХАЛ заявила о ликвидации бойца «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская армия сообщила об устранении боевика, принадлежавшего к силам «Радван» — элитному подразделению ливанского движения «Хезболла». Операция была проведена на юге Ливана, в районе населённого пункта Бейт-Лиф.
Согласно заявлению, опубликованному в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ, израильские военные нанесли точечный удар по позиции боевика, в результате чего он был ликвидирован.
Силы «Радван» считаются одними из наиболее подготовленных в структуре «Хезболлы» и часто участвуют в операциях на границе с Израилем.
Ранее сообщалось, что полевой командир «Хезболлы» Аднан Харб погиб в результате удара беспилотника израильских ВВС по автомобилю шиитской милиции на юге Ливана.