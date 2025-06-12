Новая эра изучения: Учёные показали ранее невиданную сторону Солнца

«Сегодня мы представляем первые в истории человечества изображения (южного — Прим Life.ru) полюса Солнца. Оно — наша ближайшая звезда, даритель жизни и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые, уникальные изображения в рамках нашей миссии Solar Orbiter — начало новой эры изучения Солнца», — заявил директор по науке ЕКА Кэрол Манделл.