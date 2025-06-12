Росавиация временно закрыла аэропорт Ярославля

В аэропорту Ярославля («Туношна») ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ярославля (“Туношна”, код ИКАО: UUDL)», — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что ограничения на полеты вводились в аэропортах Москвы — «Внуково» и «Шереметьево». Позднее временные запреты на полеты в двух этих аэропортах сняли.
Кроме того, Росавиация ограничивала работу и аэропорта Калуги. Сейчас он уже тоже открыт для гражданских авиарейсов.
Читайте также: Российские силы ПВО сбили 44 украинских дрона за вечер.